Singapur: Nachhaltige Stadtentwicklung durch mehr Begrünung

In dem Viertel kann man alle Orte mit dem Fahrrad erreichen. Die Regierung hat begrünte und gemeinschaftliche Räume geschaffen und das unterirdische zentrale Kühlungssystem eingeführt, was bereits in dem berühmten Hotel-Komplex Marina Bay Sands vorhanden ist. Die Häuserfronten wurden so konstruiert, dass sie an asiatische Reisterrassen erinnern. Der 24-jährige Einwohner Liyi geht an der künstlich konstruierten Uferpromenade gerne spazieren und ist begeistert von dem neuen Wohnmodell.