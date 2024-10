Israel prüft Tod von Hamas-Führer Sinwar

Der Hamas-Führer Jihia Sinwar gilt als Drahtzieher hinter dem Terrorangriff am 7. Oktober 2023 in Israel.

Ziel der Aktion seien drei Extremisten gewesen. "Zu diesem Zeitpunkt kann die Identität der Terroristen nicht bestätigt werden", heißt es in einer Mitteilung. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass israelische Geiseln in dem Gebäude gewesen seien, in dem die drei Militanten getötet worden seien. Von der Hamas gab es zunächst keinen Kommentar.