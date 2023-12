Klima, Inflation, Energie: Warum der Skiurlaub so teuer wird

Wer in den großen Skigebieten Österreichs die Bergbahnen nehmen möchte, zahlt schnell 70 Euro für einen Skipass - pro Tag. Am Arlberg liegt der Tagespreis bei 75 Euro, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 15 Prozent hat die Skiwelt Wilder Kaiser Brixental in Tirol die Preise besonders stark angehoben. Wie kommt es zu diesen Preissteigerungen?