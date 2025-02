Slowakei: Massenproteste gegen Regierungschef Fico

Für besonders große Empörung sorgte ein Treffen Ficos mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Die Regierung rechtfertigte sich damit, dass ihre Reisediplomatie die weitere Gasversorgung des EU-Landes gesichert habe. Fico ist einer der wenigen Staatenlenker in der EU, die weiterhin gute Kontakte zum Kreml pflegen. In seiner vierten Amtszeit hat Fico die Beziehungen zu Moskau intensiviert und Militärlieferungen an die Ukraine gestoppt.