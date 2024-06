Slowakei: Pressefreiheit nach Attentat weiter in Gefahr

In seinem ersten Auftritt nach dem Attentat bleibt Fico sich treu: die, so wörtlich, "frustrierte Opposition" und "anti-Regierungsmedien" hätten den Attentäter aufgehetzt . Und so setzt die Regierung fort, was sie bereits vor dem Attentat begann: die Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Medien. Das Gesetz ist bereits in der zweiten Lesung, die Abstimmung folgt am Donnerstag.