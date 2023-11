Richtungswahl in der Slowakei: Comeback von Robert Fico?

Die Wahrheit über Robert Fico ist komplex. In der Slowakei ist er der einflussreichste Politiker der letzten Jahrzehnte, mit einem politischen Leben voller Höhen und Tiefen. Nun will er Premierminister werden - zum vierten Mal.

"Er findet immer eine Welle, die ihm hilft, so nah wie möglich an die Macht zu kommen", erläutert Bardy. "Er hat es immer geschafft, eine Stimmung in einem Teil der Gesellschaft zu erkennen, so dass dieser Teil ihn an die Macht bringt."