Australien: Jugendliche umgehen Social-Media-Verbot

Kinder in Australien umgehen mühelos das Nutzungsverbot Sozialer Medien. Jugendliche unter 16 Jahren könnten die unzureichenden und schlecht durchgesetzten Mindestalterregeln für die Sozialen Medien kinderleicht umgehen, heißt es in dem am Donnerstag auf der Website der australischen Online-Sicherheitsbehörde "eSafety" veröffentlichten Report.