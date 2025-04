Taurus für die Ukraine? Söder sieht Entscheidung bei Merz

Russland droht bei Taurus-Angriff mit Konsequenzen

Am Sonntag vergangener Woche hatte der designierte Bundeskanzler Merz die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine in Abstimmung mit europäischen Partnern in Aussicht gestellt

Strack-Zimmermann: Taurus schützt die Ukraine

Früherer Botschafter fordert Lieferung von 150 Taurus

Auch der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, fordert von Merz eine schnelle Taurus-Lieferung. So solle Merz am 6. Mai, also dem Tag seiner Wahl zum Bundeskanzler, im Bundestag die sofortige Lieferung von 150 Taurus verkünden und diese zügig durchsetzen. Das schrieb Melnyk in einem offenen Brief an Merz, den die "Welt am Sonntag" veröffentlichte.