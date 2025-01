Southport-Prozess: 18-Jähriger räumt drei Morde ein

Bei der Bluttat in Southport im Nordwesten Englands wurden am 29. Juli 2024 drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren erstochen und weitere Menschen verletzt. Zum Zeitpunkt des Angriffs nahmen die Opfer an einem Tanzkurs zur Musik von Taylor Swift teil. In Großbritannien hatte die Tat Bestürzung ausgelöst, das Medieninteresse an dem am Montag eröffneten Prozess ist groß.