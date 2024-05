Katalonien-Wahl: Sozialisten gewinnen, Puigdemont auf Rang 2

Quelle: Reuters

Bei den Regionalwahlen in Katalonien haben die Sozialisten laut übereinstimmenden Medienberichten klar gewonnen - und die bisher regierenden Unabhängigkeitsbefüworter ihre Mehrheit verloren.

Nach Auszählung von rund 96 Prozent der Stimmen kamen laut der spanischen Tageszeitung El Pais die drei bisher regierenden Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter insgesamt nur auf 59 Sitze, die Mehrheit liegt bei 68.

Doch auch die siegreiche Sozialistische Partei (PSC) mit ihrem Spitzenkandidaten Salvador Illa erzielte mit 42 Sitzen Stand jetzt allein keine Mehrheit im Regionalparlament. Die PSC ist eine regionale Schwesterpartei der landesweiten PSOE-Partei von Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez . Für eine absolute Mehrheit müssen sich die Parteien nach Koalitionspartnern umsehen.

Die Sozialisten feiern den Wahlsieg in ihrem Parteizentrum in Barcelona. Quelle: AP

Puigdemont legt zu, aber Koalitionspartner verliert

Stärkste Kraft unter den drei separatistischen Parteien wurde die liberalkonservative Junts des im Exil lebenden Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Junts konnte im Vergleich zur vergangenen Wahl 2021 etwas zu legen und kam auf 35 Sitze.

Ihr wichtiger Koalitionspartner Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) verlor jedoch deutlich gegenüber der vergangenen Wahl und kam nur auf 20 Sitze. Die ERC gilt ebenfalls separatistische, jedoch eher gemäßigte Partei. Der dritten, linksgerichteten Partei CUP wurden vier Sitze zugerechnet.

Sozialisten hoffen auf Machtwechsel

Der Wahlsieger, die Sozialistische PSC hat im Vergleich zu 2021 neun Mandate dazugewonnen. Ihr Spitzenkandidat Salvador Illa hatte bereits bei den vorangegangenen Regionalwahlen im Februar 2021 die meisten Stimmen bekommen. Jedoch wurde er nicht Regionalpräsident, weil Junts per Catalunya, ERC und CUP eine Koalition bildeten. Mit 74 Sitzen kamen sie damals noch auf eine Mehrheit.

"Wir öffnen eine neue entscheidende Etappe für Katalonien", hatte Illa bei seiner Stimmabgabe bei Barcelona erhofft. Denn die Unabhängigkeitsparteien hatten seit rund einem Jahrzehnt in der wirtschaftlich starken, nordostspanischen Region regiert und das Land mit ihren Abspaltungsbemühungen 2017 in die schwerste politische Krise seit dem Ende der Franco-Diktatur in den 1970er Jahren gestürzt.

Wahl in Katalonien für Sanchez wichtig

Für Spaniens Regierungschef Sánchez in Madrid wäre die Rückeroberung der Macht durch die Sozialisten in Barcelona ein großer Sieg für seine Politik der Entspannung in Katalonien.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2018 hatte Sánchez versucht, die durch das Referendum ausgelöste Krise zu entschärfen. Er hatte den Dialog mit der gemäßigten ERC gesucht und Anführer der Unabhängigkeitsbewegung begnadigt, die wegen ihrer Rolle bei dem Abspaltungsversuch 2017 inhaftiert worden waren.

Zuletzt hatte Sánchez dem umstrittenen Amnestiegesetz zugestimmt, um sich die Unterstützung der Katalanen im spanischen Parlament und damit eine Mehrheit für seine Regierung in Madrid zu sichern.

Wie wird die neue Regierung gebildet?

Angesichts der Mehrheitsverhältnisse ist diesmal fraglich, wie schnell eine neue Regierung in Katalonien zustande kommt. Für eine Koalition der Sozialisten in Barcelona sehen Analysten vor allem die Linke Comuns Sumar als Partner, mit der Sánchez auch in Madrid regiert. Comuns Sumar erzielte allerdings nur sechs Sitze, weshalb die Sozialisten auf weitere Partner angewiesen sind.

Auch die ERC wird genannt, die dann aber die Allianz der Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter aufbrechen müsste. Mit den Sitzen von ERC, Comuns Sumar, käme die sozialistische PSC genau auf die 68 Sitze, die für eine absolute Mehrheit erforderlich sind.