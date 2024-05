Spanische Regierung schafft Stierkampf-Preis ab

Die Regierung in Spanien schafft den Nationalen Stierkampf-Preis ab. Die Regierung halte es nicht mehr für angemessen, an einer Auszeichnung festzuhalten, "die eine Form der Tierquälerei belohnt", sagte Kulturminister Ernest Urtasun am Freitag in einem Fernsehinterview. Er verwies darauf, dass sich eine "wachsende Mehrheit" der Menschen in Spanien Gedanken über den Tierschutz mache.