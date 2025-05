Starbase von Elon Musk und SpaceX: eine Stadt für alle?

In Deutschland kann man nicht einfach eine neue Stadt gründen wie in den USA. Stattdessen entscheidet das jeweilige Bundesland, ob eine Gemeinde den Titel "Stadt" bekommt - zum Beispiel, wenn sie genug Einwohner hat.



Dadurch ändern sich die Rechte kaum. Ob Stadt oder Gemeinde - beide unterliegen meist den gleichen kommunalrechtlichen Vorgaben. Ein Privatunternehmen wie SpaceX könnte in Deutschland also keine eigene Stadt gründen.



Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung