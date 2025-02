Ukraine-Krieg: Was ein Aus von Musks Starlink bedeuten würde

Menschen in der Ukraine nutzen ein Starlink-Terminal.

Aber worum geht es eigentlich bei dem Satelliteninternetdienst Starlink, welchen Stellenwert hat er in der Ukraine? Ein Überblick.

Die zentrale Rolle von Starlink

Der von Musks Unternehmen SpaceX bereitgestellte Starlink-Satelliteninternetdienst spielt eine wichtige, nahezu existenzielle Rolle in der Ukraine - sowohl für zivile als auch für militärische Nutzer. Das Land begann Anfang 2022 mit der schrittweisen Einführung des Starlink-Systems, und die Zahl der gelieferten Endgeräte stieg rasch an.

Während SpaceX zunächst die Rechnungen bezahlte, schlossen sich die US-Regierung und mehrere westliche Geber, darunter Polen und auch Deutschland, schnell an.

Starlink wird auch vom ukrainischen Militär in großem Umfang für eine Reihe von Zwecken genutzt. Mehrere internetbasierte Anwendungen zur Kommunikation, Zielidentifizierung und Zielerfassung laufen über Starlink. Das System wurde auch von den ukrainischen Marinedrohnen genutzt.

Gescheiterter Drohnenangriff zeigt Abhängigkeit der Ukraine

Im September 2022 scheiterte ein solcher Drohnenangriff - der erste seiner Art - gegen die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim plötzlich. Der Kontakt zu allen Drohnen brach ab, viele von ihnen blieben ungenutzt und wurden an Land gespült. Ein Jahr später stellte sich heraus, dass Elon Musk den Starlink-Ingenieuren befohlen hatte, das System abzuschalten. Der Angriff auf die russischen Kriegsschiffe schlug fehl.

