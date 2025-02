Starmer bei Trump: Schmeicheleien sind keine gute Politik

Starmers Warnung trifft bei Trump auf taube Ohren

Stamers Warnung in der Pressekonferenz, es dürfe "keinen Frieden geben, der den Aggressor belohnt", fiel bei seinem Gastgeber auf taube Ohren. Genau wie schon beim Macron-Besuch am Montag lehnte Trump einmal mehr eine Beteiligung von US-Soldaten an einer Friedenstruppe ab. Er verbreitete auch wieder die Lüge, dass Europa die Ukraine nur in Form von Krediten unterstützt habe, während die Biden-Administration 350 Milliarden verschenkt habe. Und Trump ließ wissen, dass man Putin vertrauen könne.