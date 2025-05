Steinmeier beginnt zweitägigen Israel-Besuch

Bundespräsident in Israel : Steinmeier: Müssen uns an Regeln halten

13.05.2025 | 15:56 |

Bundespräsident Steinmeier ist in Israel eingetroffen. Dort zeigt er Verständnis für Israels Recht auf Selbstverteidigung, mahnt aber den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza an.