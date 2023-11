Bundespräsident Steinmeier: "Solidarität mit Israel gilt"

"Sie gilt nicht nur mit dem Israel als Opfer des Terrors. Unsere Solidarität gilt auch mit dem Israel, das sich wehrt, das kämpft gegen eine existenzielle Bedrohung." Noch nie sei Israel so tief verwundet worden wie am 7. Oktober, sagte Steinmeier. Das Land kämpfe um seine Existenz.

Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bas sind in Israel angekommen. Sie wollen Israel weiterhin Solidarität zusichern und es gibt Gespräche mit Präsident Herzog. 26.11.2023 | 0:24 min

Steinmeier und Herzog kennen sich seit Jahren

Die islamistische Hamas hat 17 weitere Geiseln freigelassen. Die Übergabe hatte sich verzögert, weil die Hamas Israel vorgeworfen hatte, Vereinbarungen nicht eingehalten zu haben. 26.11.2023 | 0:27 min

Steinmeier trifft sich mit Netanjahu

Steinmeier wird am Montag seinen zweitägigen Besuch in Israel fortsetzen und sich auch mit Premierminister Benjamin Netanjahu treffen, um die aktuelle Lage im Nahost-Konflikt zu erörtern. Vorgesehen ist auch eine Fahrt in ein Kibbuz und ein Besuch des Auguste-Viktoria-Krankenhauses in Ost-Jerusalem. In ihm werden fast 100 palästinensische Patienten behandelt.