Es ist das erste Mal seit fast zehn Jahren, dass über Sterbehilfe in Großbritannien im Parlament entschieden worden ist. In einer freien Abstimmung, also unabhängig von ihrer Parteilinie, sollten die Abgeordneten des britischen Unterhauses über einen Gesetzentwurf abstimmen, der es unheilbar Kranken, die weniger als sechs Monate zu leben haben, erstmals erlauben soll, Sterbehilfe zu bekommen. Das Ergebnis: 330 Abgeordnete stimmten für die Legalisierung, 275 dagegen.