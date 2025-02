Strack-Zimmermann: Europas Chance, "in die Gänge zu kommen"

Die Ausführungen des US-amerikanischen Vize-Präsidenten bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die russisch-amerikanischen Gesprächspläne über einen Frieden in der Ukraine und die Sorge davor, dass Europa durch einen Diktatfrieden in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwindet - darüber debattieren die europäischen Regierungschefs heute in Paris.