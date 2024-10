Gefährden Leibwächter Macron und Biden mit Jogging-App?

In einem Fall konnte "Le Monde"aus den Jogging-Daten der Leibwächter herauslesen, dass Emmanuel Macron 2021 ein privates Wochenende in der Stadt Honfleur verbrachte. In einem anderen Beispiel habe das Strava-Profil eines US-Geheimdienstmitarbeiters den Standort eines Hotels verraten, in dem US-Präsidet Joe Biden in San Francisco übernachtete, als er 2023 hochrangige Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping führte.