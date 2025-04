Sudan im Bürgerkrieg: Baerbock sichert Millionen-Hilfe zu

Zwei Jahre nach dem Beginn des blutigen Bürgerkriegs im Sudan sagt die Bundesregierung weitere Hilfe für das afrikanische Land zu, in dem Millionen Menschen auf der Flucht sind und an Hunger leiden.

Baerbock: Größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit

Die Grünen-Politikerin nimmt am Dienstag an einer Sudan-Konferenz in London teil, die Deutschland zusammen mit Großbritannien Frankreich , der EU und der Afrikanischen Union ausrichtet. In London gehe es darum, zusammen mit afrikanischen Partnern Möglichkeiten für uneingeschränkte humanitäre Zugänge, den Schutz der Zivilbevölkerung und für eine politische Lösung abzustecken, sagte sie. Vor den Augen der Welt spiele sich im Sudan die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit ab, so Baerbock.

UN-Flüchtlingshilfswerk: 13 Millionen Menschen vertrieben

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) wurden in den letzten zwei Jahren 13 Millionen Menschen aus dem Sudan vertrieben. 8,6 Millionen davon seien Binnenvertriebene, 3,8 Millionen hingegen ins Ausland geflohen, sagte der zuständige UNHCR-Regionalchef Abdouraouf Gnon-Kondé der Nachrichtenagentur AFP am Montag nach der Rückkehr von einer Reise in den Sudan.

Vereinte Nationen: Viele Tote bei RSF-Angriffen

Die Kämpfe im Sudan gehen unterdessen mit unverminderter Härte weiter. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden alleine in der vergangenen Woche in der westsudanesischen Region Darfur mehr als 400 Menschen bei Angriffen der gegen die sudanesische Armee kämpfenden RSF-Miliz getötet. Die Opferzahl beruhe auf "glaubwürdigen Quellen", erklärte Ravina Shamdasani, Sprecherin von UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk.

Die RSF-Kämpfer hatten in den vergangenen Wochen in Darfur ihre Angriffe insbesondere in und um die Stadt Al-Faschir verstärkt. Die Miliz griff die Stadt selbst und umliegende Flüchtlingslager vom Boden und aus der Luft an. Am Sonntag gab die RSF die Einnahme des Lagers Samsam bekannt, in dem nach UN-Angaben mehr als 500.000 Binnenvertriebene leben.