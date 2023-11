Warum im Sudan "erneuter Genozid" und "Massengräuel" drohen

Am 15. April waren in der Hauptstadt Khartum Gefechte zwischen der Armee und den Rapid Support Forces (RSF) ausgebrochen. Die einflussreiche paramilitärische Truppe zählt etwa 100.000 Kämpfer - und war als rechte Hand von Ex-Diktator al-Baschir maßgeblich an den Menschenrechtsverbrechen in der historischen Konflikt-Provinz Darfur beteiligt.