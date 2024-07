Krieg im Sudan: "Das Massensterben hat begonnen"

"Meine Zwillinge leiden seit einem Jahr an Unterernährung. Es geht ihnen immer schlechter. Ich habe sie vor drei Wochen in die Klinik gebracht - aber sie können nicht behandelt werden", Aisha Younis schaut auf den geschwollenen Bauch ihres Jungen, seine Rippen schauen hervor, die Gliedmaßen nur Knochen und hängende Haut. Die Mutter wurde aus El-Fasher im Westen des Landes vertrieben, seit in der Stadt gekämpft wird. Wie ihr geht es Millionen Menschen im Sudan