Sudan: Zwischen Notstand und Stillstand

Ende Februar, als die Armee die Region Al-Dschazira südöstlich von Khartoum zurückerlangt hatte, kehrte die Familie zurück. Doch das Leben stehe still: Die wenigen Krankenhäuser funktionierten kaum, in seiner Region gebe es keinen Strom, nur eingeschränkt Wasser, kaum Medizin, keine Arbeitsmöglichkeiten, 90 Prozent der Schulen seien geschlossen.

Ein Appell, der auf taube Ohren stößt: Die Armee will das Ausmaß der Hungerkatastrophe im Land nicht veröffentlicht sehen, sie erschwert weitere Hilfslieferungen. Und die internationale Gemeinschaft will nicht mehr aufbringen - 2024 wurde der UN-Spendenaufruf für Sudan in Höhe von vier Milliarden US-Dollar nur zur Hälfte erfüllt. Die USA waren der größte humanitäre Unterstützer im Sudan. Donald Trumps Streichung von Hilfsgeldern habe verheerende Folgen, ist sich die Sudan-Forscherin Anette Hoffmann von der niederländischen Denkfabrik Clingendael sicher, allein schon wegen der ausbleibenden Impfungen . "Inzwischen besteht kein Zweifel mehr darüber, dass im Sudan eine Hungersnot von historischem Ausmaß tobt", sagt Hoffmann.

Obwohl Sudan das einzige Land ist, in dem eine Hungersnot ausgerufen wurde, kommt die Hilfe nicht in Gang.

Belege für Genozid im West-Sudan

Am schlimmsten sind Krieg und Hunger im West-Sudan - der fast gänzlich in der Hand der RSF-Milizen ist. Es gibt Belege, wonach diese einen Genozid an der einheimischen Bevölkerung verüben sollen. "Hier ist nichts. Kein Wasser. Keine Nahrungsmittel", erklärt der Kleinbauer Mohammad Al-Sayed, der in der von RSF-Milizen belagerten Stadt Al-Fasher lebt und im Krieg seinen Bruder und etliche Angehörige verloren hat - aber nicht die Mittel hatte, rechtzeitig zu fliehen.