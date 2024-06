UN warnen vor neuer Massenflucht aus dem Sudan

Die Vereinten Nationen warnen vor einer Massenflucht aus dem Bürgerkriegsland Sudan in Nachbarstaaten. Millionen Menschen seien durch den Konflikt entwurzelt; es drohe eine Hungersnot, und Hilfslieferungen würden in absehbarer Zeit durch Überflutungen noch weiter behindert, sagte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi nach einem Besuch im südlichen Bundesstaat Weißer Nil am Mittwoch.