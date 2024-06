Wahlen Südafrika 2024: Cyril Ramaphosa erneut Präsident

In den vergangenen zwei Wochen waren die Politiker des Landes gezwungen, zusammenzufinden. Oder es zumindest zu versuchen. Die Verhandlungen fanden im Geheimen statt. Worum es in den Gesprächen ging, was die Knackpunkte waren, welche Kompromisse gemacht wurden - zunächst drang davon nichts an die Öffentlichkeit. Nur, dass die Gespräche schwierig waren.