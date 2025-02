In Südafrika sind Männer wie Patrick als "Reclaimers" oder "Waste Pickers" bekannt. Es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele von ihnen im Land unterwegs sind - geschätzt sind es 140.000. Man sieht sie überall - allein in Johannesburg sollen es 20.000 sein. Sie arbeiten illegal, viele haben keine Aufenthaltsgenehmigung. Die Männer sind zu 90 Prozent für die Wertstoffverwertung im Land verantwortlich, es gibt keine gesetzliche Regelung. Jeder von ihnen sammelt etwa 24 Tonnen pro Jahr, so die Schätzungen. Mülltrennung gibt es in Südafrika nicht. Was auch bedeutet: Ohne die inoffiziellen Wertstoffsammler würde das Land im Müll versinken.