Südkorea: Suspendierter Präsident Yoon aus U-Haft entlassen

Der wegen eines Umsturzversuchs und Machtmissbrauchs angeklagte südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Fernsehbilder zeigten, wie Yoon am Samstag die Haftanstalt in Seoul verließ, nachdem ein Gericht am Vortag seine Entlassung angeordnet hatte