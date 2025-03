Südsudan: Darum kämpft der Präsident gegen seinen Ex-Vize

2019 trafen sich Riek Machar (r.) und Salva Kiir im Rahmen der Verhandlungen eines Friedensabkommens - dieses kündigte Machars Partei am Donnerstag auf Quelle: AP

Im Südsudan wachsen die Spannungen, nachdem Riek Machar, einer der Vizepräsidenten des Landes, kürzlich in der Hauptstadt Juba festgenommen worden ist. Bereits zuvor waren mehrere Verbündete von ihm in der Regierung und den Streitkräften in Gewahrsam genommen worden, so auch der stellvertretende Militärchef.

Machars politische Partei erklärte das Friedensabkommen von 2018 zur Beendigung des Bürgerkrieges in dem Land für hinfällig - und Befürchtungen nehmen zu, dass Kämpfe zwischen Regierungstruppen, die Präsident Salva Kiir treu ergeben sind, und Milizen, die loyal zu Machar stehen, wieder in einen Krieg münden könnten.

Warum die Feindseligkeit zwischen Kiir und Machar?

Beide sind historische Führer der Rebellengruppe Südsudanesische Volksbefreiungsbewegung (SPLM), die 2011 die Unabhängigkeit Südsudans vom Sudan erreichte. Aber sie stammen aus rivalisierenden ethnischen Gruppen: Kiir aus der größten, den Dinka, und Machar aus der zweitgrößten, den Nuer.

Analysten zufolge gab es auch während ihrer Zusammenarbeit ständige Meinungsunterschiede zwischen den Männern, und ihr Zwist wuchs im Laufe der Jahre, als Machar vergeblich auf seine Gelegenheit wartete, selbst Präsident zu werden, und Kiir am Posten festhielt.

2013 feuerte Kiir Machar als seinen Stellvertreter, führte ein Putschkomplott als Grund dafür an, und später im selben Jahr brachen in Juba Kämpfe zwischen Kiir-loyalen Kräften und Machar-Gefolgsleuten aus - der Beginn eines Bürgerkrieges, in dem nach Schätzungen 400.000 Menschen getötet wurden.

Was will Machar?

Er hat seit 2011 mit Unterbrechungen als Südsudans Nummer 2 gedient, aber es haben in dieser Zeit keine Wahlen stattgefunden, was ihn in der Vizeposition - ohne wirkliche Regierungsmacht - gefesselt lässt. Machar will jedoch Präsident.

Die Spannungen zwischen Machar und Kiir sind im Zuge des wiederholten Aufschubs von Wahlen in dem ostafrikanischen Land gewachsen. Ein Votum ist für November 2026 geplant, sofern die Sicherheitsbedingungen es zulassen. Es wird erwartet, dass Machar als Kandidat antritt, wenn es ihm möglich ist. Er beschreibt Kiir als einen Diktator, dessen eigenmächtige politische Manöver - so die Entlassung von Beamten - die Friedensvereinbarung, unter der beide Lager als eine Einheitsregierung zusammenkamen, untergrabe.

Was genau enthält diese Vereinbarung von 2018?

Sie kam mit Unterstützung der USA und anderer Länder zustande und schloss Sicherheitsgarantien für Machars Rückkehr als Kiirs Vize nach Juba ein. Ihm loyal ergebene Kämpfer befinden sich an verschiedenen Orten des Landes, und ein Schlüsselelement der Vereinbarung war die anvisierte Schaffung eines vereinigten Militärkommandos, das Machar-loyale Soldaten einschließt.

Aber Bemühungen in dieser Richtung haben sich in die Länge gezogen. Und Kiir wurde vorgeworfen, den Prozess durch irreguläre militärische Rekrutierungen und die Entfernung von Offizieren, deren Treue zu ihm er anzweifelt, zu untergraben.

Wie kann Kiir an der Macht bleiben?

Ugandas Präsident Yoweri Museveni ist Kiirs Schlüsselverbündeter. 2013, als der Konflikt ausbrach, entsandte er Spezialkräfte aus seinem Land, die Versuche von Machars Gefolgsleuten vereitelten, die Macht in Juba zu ergreifen. Museveni hat auch dieses Mal Truppen geschickt - in Missachtung eines UN-Waffenembargos gegen den Südsudan. Aber es könnte vielleicht helfen, eine Eskalation der Kämpfe zwischen den beiden Konfliktparteien zu verhindern. Das ugandische Militär selbst sagt, dass seine Präsenz tatsächlich dazu dienen solle, den Friedensprozess zu bewahren, indem Kiirs Position gegenüber Machar gestärkt werde.

Kiir profitiert bereits von seiner Kontrolle über den Nationalen Sicherheitsdienst (NSS), die gefürchtete einheimische Spionagebehörde, deren Agenten die Befugnis zu Massenfestnahmen ohne Haftbefehle haben. Die Behörde ist Kiir direkt unterstellt und der Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch zufolge ein "unverzichtbares Instrument in der Kampagne der Regierung, andere Meinungen zum Verstummen zu bringen".

