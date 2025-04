Palmsonntag-Feier: Viele Tote bei russischem Angriff auf Sumy

Bei einem russischen Raketenschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind laut Behörden mehrere Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach nach vorläufigen Angaben von "Dutzenden Toten und Verletzten" bei dem russischen Angriff mit ballistischen Raketen am Morgen. Laut Andrij Jermak, Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wurden Zivilisten getötet.

Während die Menschen am Palmsonntag vor Ostern in die Kirche gegangen seien, habe eine feindliche Rakete in der Stadt Straßen, Häuser, eine Ausbildungseinrichtung und mehrere Autos getroffen, teilte Selenskyj bei Telegram mit. Auf Bildern waren brennende Autos und schwere Verwüstungen zu sehen.