Was das Superwahljahr 2024 mit sich bringt

In drei ostdeutschen Bundesländern wird 2024 ein neuer Landtag gewählt: In Sachsen und Thüringen am 1. September, in Brandenburg drei Wochen später am 22. September. Den Umfragen zufolge könnte die AfD in allen drei Bundesländern die stärkste Kraft werden. Zuletzt lag die rechtspopulistische Partei in den Umfragen mit mehr als 30 Prozent vorn.