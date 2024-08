Experte: Wie TikTok die neue Terror-Generation fördert

Ja, sowohl als auch. Sie ist einige Jahre deutlich, deutlich schwächer gewesen. Der IS wurde ja 2019 besiegt in seinem Stammland in Syrien und im Irak. Aber virtuell hat der IS niemals aufgehört. Und wir haben jetzt in den letzten zehn Monaten gesehen, dass sich die Zahl der Anschläge und Anschlagspläne vervierfacht hat gegenüber 2022. Also ein ganz, ganz deutlicher Anstieg gerade in den letzten zehn Monaten. Und das muss man ernst nehmen.