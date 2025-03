Massaker in Syrien: "Wer Alawit war, wurde sofort erschossen"

Am 6. März griffen islamistische Kämpfer gezielt Städte in der syrischen Küstenprovinz Latakia und weiteren Orten an, nachdem Regierungstruppen zuvor von Pro-Assad-Kämpfern attackiert worden waren. Zur Vergeltung verübten islamistische Milizen Massaker, die vor allem gegen die alawitische Minderheit gerichtet waren. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden in den folgenden 72 Stunden rund 1.450 Menschen getötet, darunter 973 Zivilisten in 39 verschiedenen Massakern. Zudem wurden 231 Mitglieder der Sicherheitskräfte sowie etwa 250 Kämpfer mit Verbindungen zur früheren Regierung getötet.