Gewalt in Syrien eskaliert: Wie kam es dazu?

Plünderungen, Morde, Racheaktionen: Die Gewalt in Syrien eskaliert - und es trifft vor allem die alawitische Minderheit. Was hat den Gewaltausbruch ausgelöst? Ein Überblick.

Massaker an Zivilisten

In Syrien sind Kämpfe zwischen Anhängern des gestürzten Präsidenten Assad und der neuen islamistischen Regierung eskaliert. 08.03.2025 | 1:28 min

Ein Überfall bewaffneter Anhänger des gestürzten Staatschefs Baschar al-Assad auf eine Sicherheitspatrouille hat in Syrien den schlimmsten Gewaltausbruch seit Dezember ausgelöst.

Menschenrechtsgruppen berichteten von Dutzenden Rachemorden, die von sunnitischen Kämpfern an der islamischen Minderheit der Alawiten verübt wurden, unabhängig davon, ob sie an dem Aufstand beteiligt waren oder nicht. Vier Fragen und Antworten zu den jüngsten Gewalttaten in dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land.

Was hat die Gewalt ausgelöst?

Die Spannungen haben bereits zugenommen, seit Assad Anfang Dezember vor islamistischen Rebellen nach Russland floh . Es kam zu Übergriffen auf Alawiten, die während der jahrzehntelangen Herrschaft der aus ihren Reihen stammenden Assad-Familie wichtige Führungspositionen in Syrien innehatten. Die Angriffe hielten an, obwohl der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa versprochen hat, dass die neue Führung des Landes eine politische Zukunft für Syrien schaffen werde, die alle Gemeinschaften des Landes einschließt und repräsentiert.

Am Donnerstag überwältigten die alawitischen Pro-Assad-Kämpfer Sicherheitskräfte der Regierung und übernahmen später die Kontrolle über Assads Heimatstadt Kardaha, während die Regierung in Damaskus eilig Verstärkung herbeirief. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Oberst Hassan Abdel-Ghani, sagte am Sonntag, die Sicherheitskräfte hätten die Kontrolle über die Region wiedererlangt und verfolgten die Anführer der Aufständischen. Doch obwohl die Regierung ein Ende der konfessionellen Hetze forderte, wurden viele Zivilisten getötet.

Freiheit nach 13 Jahren Krieg. Euphorie, Schmerz und Misstrauen bestimmen Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes. Eine Reise durch ein Land, das wieder zusammenfinden muss. 06.02.2025 | 30:03 min

Wer sind die Toten?

Bei den meisten Toten handelt es sich offenbar um Angehörige der alawitischen Minderheit, die vor allem in der Küstenprovinz des Landes leben, unter anderem in den Städten Latakia und Tartus. Die Gewalt trifft aber auch die christliche Minderheit. Menschenrechtler sprachen von Hunderten getöteten Zivilisten.

Wer sind die Alawiten? Die Alawiten sind ein Ableger des schiitischen Islams und bildeten einst die Kernwählerschaft der Assad-Regierung in dem mehrheitlich von Sunniten bewohnten Land. In den Augen von Assads Gegnern waren sie privilegiert. Mit der Verschärfung des Bürgerkriegs entstanden im ganzen Land extremistische Gruppen, die die Alawiten als Verbündete Assads und seiner wichtigsten militärischen Unterstützer Russland und Iran betrachteten.



Quelle: AP

Über die alawitischen Aufständischen, die sich aus den Überresten von Assads Militär und Geheimdienst zusammensetzen, ist derzeit wenig bekannt, und auch nicht darüber, wer ihre ausländischen Unterstützer sein könnten.

Ahmed al-Scharaa: Bis vor Kurzem war er einer der meistgesuchten Männer der Welt. Wer ist er? 17.01.2025 | 17:38 min

Weshalb gerieten die Alawiten ins Visier?

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden 745 Zivilisten getötet, zumeist durch Schüsse. Darüber hinaus wurden 125 Mitglieder der Sicherheitskräfte der Regierung und 148 Kämpfer bewaffneter Gruppen getötet, die mit Assad verbunden sind. Die Beobachtungsstelle fügte hinzu, dass in weiten Gebieten um Latakia Strom und Trinkwasser abgeschaltet wurden.

Die Gruppen Syrien-Kampagne und Syrisches Netzwerk für Menschenrechte, die sich im Bürgerkrieg gegen Assad gestellt hatten, erklärten am Samstag, sowohl Sicherheitskräfte als auch bewaffnete Assad-Anhänger hätten "Massenhinrichtungen und systematische Tötungen" vorgenommen. Das Netzwerk für Menschenrechte schätzte, am Donnerstag seien 100 Mitglieder der Sicherheitskräfte der Regierung getötet worden und am Wochenende 125 Zivilisten bei "mutmaßlichen Rachemorden".

Die Nachrichtenagentur AP konnte diese Zahlen nicht prüfen, und widersprüchliche Angaben über Todesopfer bei Angriffen in Syrien waren in den vergangenen Jahren keine Seltenheit. Zwei Bewohner der Küstenregion berichteten, dass viele Häuser von alawitischen Familien geplündert und in Brand gesetzt worden seien. Sie sprachen aus Angst um ihr Leben von ihren Verstecken aus und wollten nicht namentlich genannt werden.

Wo steht Syrien nach dem Sturz von Machthaber Assad? Wie geht es der verarmten Bevölkerung heute und was ist von der Übergangsregierung zu erwarten? 06.02.2025 | 2:28 min

Welche Folgen haben die Zusammenstöße für Damaskus?

Die Regierung in Damaskus erklärte, ihre Truppen hätten auf Angriffe von Überresten der Assad-Truppen regiert. Für die ausufernde Gewalt machte sie "individuelle Aktionen" verantwortlich.

In einer Ansprache am Wochenende appellierte Übergangspräsident Al-Scharaa an die Syrer und die internationale Gemeinschaft, jeden zur Rechenschaft zu ziehen, der Zivilisten schädigt und Gefangene misshandelt. Solche Menschenrechtsverletzungen waren unter Assad an der Tagesordnung. Al-Scharaa setzte auch einen Ausschuss ein, der sich hauptsächlich aus Richtern zusammensetzt und die Gewalt untersuchen soll.