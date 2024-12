Syriens Assad im Dilemma: Was jetzt eine Rolle spielt

Für Putin sei Syrien in der Vergangenheit "eine willkommene Gelegenheit" gewesen, um auf der internationalen Bühne wieder unverzichtbar zu werden, erklärt Gerlach. Vor dem Eingreifen Russlands in Syrien Ende 2015 sei Russland in vielerlei Hinsicht nicht ernstgenommen worden, vor allem mit Blick auf die USA , so der Nahostexperte.