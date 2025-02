Das Land bleibt zersplittert in verschiedene Machtbereiche. Die Kurdenmiliz Syrisch-Demokratische Kräfte SDF - bislang Partner der US -Streitkräfte im Kampf gegen den IS - kontrolliert nahezu ein Drittel des Landes: eine mehrheitlich arabische Region, darunter erdölreiche Gebiete und fruchtbares Ackerland. Al-Scharaa pocht auf die Auflösung der SDF in einer nationalen Armee. Viele Araber kritisieren die repressiven Praktiken der Kurdenmiliz und ihre Nähe zur PKK.