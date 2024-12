Syrien: Rebellen melden Offensive in Damaskus

Die regierungsfeindlichen islamistischen Kämpfer in Syrien haben nach eigenen Angaben damit begonnen, in die Hauptstadt Damaskus einzudringen. Das erklärte die Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Die Aufständischen seien in die Hauptstadt eingedrungen, sagte auch der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel-Rahman, der Nachrichtenagentur dpa am frühen Morgen.