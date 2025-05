Konflikt über Drusen: Israel greift Ziele in Damaskus an

Nach Kämpfen zwischen Angehörigen der drusischen Minderheit, regierungsnahen Kämpfern und staatlichen Sicherheitskräften hat das israelische Militär am Freitagmorgen einen Luftangriff auf Ziele um den syrischen Präsidentenpalast in Damaskus gestartet. Dies teilte die israelische Armee mit, nannte aber keine weiteren Details.

Tote und Verletzte nach Angriff in drusisch geprägtem Vorort

Die Zusammenstöße waren am Montag gegen Mitternacht ausgebrochen, nachdem in den sozialen Medien eine Aufnahme eines Mannes kursierte, der den Propheten Mohammed kritisierte. Der Ton wurde einem drusischen Geistlichen zugeschrieben. Der Geistliche Marwan Kiwan erklärte jedoch in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video, er sei nicht für die Aufnahme verantwortlich, die viele sunnitische Muslime verärgerte.