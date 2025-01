Syrien: Desinformation soll Angst und Chaos schüren

Bei manch anderen viralen Geschichten über die Lage in Syrien und den frisch an die Macht gekommenen Köpfen ist jedoch Vorsicht angebracht. Etwa die Meldung, dass in einer Freitagspredigt in Damaskus in dieser Woche dazu aufgerufen worden sei, schiitische und alawitische Minderheiten "wie Ratten" zu jagen und "abzuschlachten".