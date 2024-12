Krieg in Syrien: Islamisten in Hama eingerückt

Aufständische in Syrien sind nach eigenen Angaben in Teile der seit Tagen umkämpften Stadt Hama eingerückt. Syrische Regierungstruppen hatten sich mit sunnitischen Extremisten der Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) und einem Verbund syrischer Milizionäre drei Tage lang an den Ausläufern der zentral gelegenen Stadt Gefechte geliefert. Der Verbund wird von der Türkei unterstützt und bezeichnet sich als Syrische Nationalarmee.