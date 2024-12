Über 90 Prozent der Syrer leben in Armut, die Hälfte der Bevölkerung hat ihre Heimat verloren. Wegen des Krieges in der Ukraine sind viele Lebensmitteltransporte ausgeblieben. Das hat 2022 zu der schlimmsten Hungerkrise in Syrien seit Beginn des Krieges geführt: Mehr als 60 Prozent der Menschen in Syrien leiden unter Hunger.



Eine halbe Million Menschen sind in diesem Krieg bisher gestorben. Es gibt sechs Millionen Vertriebene innerhalb Syriens, 5,7 Millionen Menschen sind ins Ausland geflohen. Über eine Million haben im benachbarten Libanon Zuflucht gefunden. Und das Leid der Menschen dauert an: In ausgebombten Städten wie Aleppo oder Homs sind mehr als die Hälfte der Gebäude nicht mehr bewohnbar, der Wiederaufbau des Landes bleibt bisher aus.