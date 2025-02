Aleppo: Ein Kraftwerk - Zwei Stunden Strom pro Tag

Aus der Luft sind die Schäden erheblich: Drei Öltanks sind zerborsten, Spannungsleitungen fehlen, Masten sind eingeknickt. Drinnen sind drei Turbinen beschädigt. Immerhin kann das einzige Wärmekraftwerk von Aleppo noch zwei Stunden Strom am Tag liefern. "Unser Kraftwerk braucht dringend Ersatzteile vom japanischen Hersteller. Aufgrund der westlichen Sanktionen können wir diese nicht importieren, ja nicht einmal Kontakt aufnehmen mit Japan ", erklärt Ingenieur Emad Abu Ali.

Sanktionen gegen vs. Wiederaufbau von Syrien

Wie umgehen mit dem neuen Regime in Syrien? Eine Frage, auf die westliche Staaten dringend eine Antwort finden müssen. Dazu gehört auch das Thema Sanktionen. Was deutlich wird: Ein Land wiederaufbauen, das von Sanktionen gelähmt wird, ist kaum möglich. Die sechsmonatige Aufhebung einiger US-Sanktionen reicht nicht aus, um die Stromversorgung auf Dauer zu verbessern und ausländische Investitionen zu ermöglichen.

Charles Lister, Syrien-Direktor am Middle East Institute in Washington

Und weiter: Es "beschädigt das Vertrauensverhältnis und birgt das Risiko, Unruhen und neue Konflikte auszulösen", so Lister.

Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, hat nach einer Reise durch Syrien eine schnelle und den massiven Schäden angemessene Unterstützung gefordert: "Zum einen sollten die Sanktionen aufgehoben werden, damit der Zahlungsverkehr wieder in Gang kommt. Zum anderen sollten Hilfsgelder fließen - gebunden an Bedingungen wie die Einhaltung von Menschenrechten und demokratischen Prinzipien."

Syrien-Politik von Trump unklar

In Paris werden acht arabische Länder, die G7 , die EU , die Türkei UK und die Mitglieder des Golfkooperationsrates über Hilfe und Weichenstellungen für das Land beraten. An der Konferenz werden auch Vertreter des US-Außenministeriums teilnehmen. Präsident Trumps Syrien-Politik bleibt weiter unklar. Und diese Unklarheit verzögert Investitionen der arabischen Länder. Dabei läge es im nationalen Interesse der USA , einer Destabilisierung sofort vorzubeugen und den weiteren Kollaps Syriens zu verhindern.

Ein anderer nutzte den Moment: Kurz vor Paris meldete sich erstmals Russlands Präsident Putin persönlich bei Interims-Präsident Ahmad Al-Scharaa, um über "Wiederaufbau und humanitäre Hilfen" zu sprechen. Womöglich eine Ambition, seinen Einfluss in der Region zu sichern und dem Westen zuvorzukommen.

