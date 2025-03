Syrien: Geberkonferenz sagt 5,8 Milliarden Euro Hilfe zu

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze kündigten einen Beitrag in Höhe von 300 Millionen Euro zur Unterstützung von Menschen in Syrien und syrischen Flüchtlingen in Nachbarstaaten an. Insgesamt beträgt die Hilfe aus der EU nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rund 2,5 Milliarden Euro.