Syrien: Wie geht es weiter nach den Massakern?

Das änderte sich am 6. März, als Pro-Assad-Kämpfer in einer koordinierten Aktion Sicherheitskräfte in der Stadt Dschabla in der Küstenprovinz Latakia und an weiteren Orten angriffen. Auch Zivilisten waren Ziel. Angehörige islamistischer Milizen schlugen daraufhin brutal zurück und verübten zur Vergeltung einen vor allem gegen die alawitische Minderheit gerichteten Massenmord in der Küstenregion. Laut s yrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden in den 72 Stunden danach rund 1.450 Menschen getötet, darunter 973 Zivilisten in 39 verschiedenen Massakern. 231 Mitglieder der Sicherheitskräfte und etwa 250 Kämpfer mit Verbindungen zur früheren Regierung seien getötet worden.