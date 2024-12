Mit gemischten Gefühlen schauen viele Syrer nun auf den HTS-Führer und ehemaligen Al-Kaida-Kämpfer Abu Muhammad al-Jolani, wenn er vor der Zitadelle von Aleppo ein Selfie macht und in einer Menschenmenge seinen Erfolg dokumentiert. Dass die internationale Gemeinschaft in Syrien in den vergangenen dreizehn Jahren massiv scheiterte, während Al-Jolani sich nun in Aleppo feiert, ist für viele Syrer schmerzhaft zu beobachten.