Syriens Führung einigt sich mit Kurden im Nordosten

Die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben sich mit der neuen Führung in Syrien auf eine vollständige Eingliederung in die staatlichen Institutionen geeinigt.

Die zentralen Punkte der Einigung

In dem Gefängnis in der syrischen Stadt Hasaka sind etwa 2000 Anhänger der Terrorgruppe IS inhaftiert, darunter auch Deutsche. ZDF-Reporterin Julia Klaus war vor Ort.

Gefechte in Latakia laut Übergangsregierung unter Kontrolle

Die Militäroperation gegen Aufständische, die dem gestürzten Präsidenten Assad loyal ergeben waren, sei beendet worden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Die Gefechte waren die schwersten, seit mit dem Sturz Assads im Dezember der langjährige Bürgerkrieg in Syrien beendet worden war.

Wendepunkt in Syrien?

Der syrische Machthaber Al-Scharaa hat sich in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen. Dieser bot ihm eine stärkere Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terror an.

Der Schritt könnte einen Wendepunkt in die Entwicklungen in Syrien bringen. Die kurdische Führung hatte in den vergangenen Wochen mit den neuen Machthabern in Damaskus über ihre Zukunft verhandelt.