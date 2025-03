Syrien: Überganspräsident Al-Scharaa bildet neue Regierung

Erst kürzlich sorgte ein Massaker an Alawiten mit Hunderten Toten in der Küstenregion im Nordwesten des Landes für neues Misstrauen. Am 6. März griffen islamistische Kämpfer gezielt Städte in der syrischen Küstenprovinz Latakia und weiteren Orten an, nachdem Regierungstruppen zuvor von Pro-Assad-Kämpfern attackiert worden waren.