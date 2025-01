Syrien: Wer sind die neuen Machthaber?

Vergangene Woche sprach al-Scharaa davon, dass es bis zu vier Jahre dauern könnte, bis man Wahlen abhalten könne, zuvor brauche es eine neue Verfassung. Vorerst dürfte al-Scharaa unangefochten an der Spitze des Staates stehen, legitimiert auch von einer ganzen Reihe an hochrangigen Treffen mit ausländischen Politikern - darunter auch Außenministerin Annalena Baerbock , die sich am Freitag mit al-Scharaa in Damaskus traf.