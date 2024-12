Syrien: Was Russlands Rückzug für den Ukraine-Krieg bedeutet

Der Sturz von Machthaber Assad in Syrien hat auch die Position Russlands geschwächt. Präsident Wladimir Putin hatte bis zuletzt das Assad-Regime militärisch unterstützt. Nun muss Moskau um seine Militärbasen in Syrien fürchten. Satellitenbilder zeigen, dass russische Kriegsschiffe den Militärstützpunkt in Syrien verlassen haben. Ein Grund könnte sein, dass Russland seine Kräfte in der Ukraine bündeln will.