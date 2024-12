Nach Gewalt unter Assad: Der Kampf um Syriens Zukunft

Einige hochrangige Offiziere der Geheimdienste haben sich ins Ausland abgesetzt, stellt Nahostexperte Daniel Gerlach im ZDF heute journal fest. Gerüchten zufolge seien einige nach Russland geflüchtet, andere in den Osten Libyens, in den Iran oder möglicherweise auch in den Libanon . Alle würde gesucht.