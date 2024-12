Syrien-Experte Gerlach: "Es gibt auch viele Risiken"

Es gebe eine Theorie, dass die Russen in der Lage seien, ihre Investition in die Region umzukehren, weil sie das Assad-Regime nicht halten konnten . "Und versuchen, sich mit einer gemäßigten - oder auch nicht so gemäßigten - sunnitischen Macht in Syrien zu einigen." Dies gelte aber nur, solange diese Macht autoritär und nicht liberal sei.